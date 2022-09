Basteln am Strommarkt

Übergewinne, Zufallsgewinne? Sie sollen, wie die Regierung uns am vergangenen Wochenende sagte, abgeschöpft werden und den Strompreis für die Endabnehmer von Elektrizität halbwegs bezahlbar machen. Und noch phantastischer: Der Plan soll vom Wirtschaftsministerrat der EU an diesem Wochenende beschlossen werden. Chefkommissarin U. von der Leyen bemühte eine Pressekonferenz am Mittwoch, wo sie diesen Plan vage ansprach, aber in den Vordergrund rückte, dass die EU einen »Preisdeckel für russisches Gas« haben will, der dann die Schlagzeilen bestimmte, aber im Gegensatz zum Strompreisplan kaum durchführbar ist.

Den hohen Strompreis zu deckeln, ist einfacher, weil sein Anstieg Ergebnis der neoliberalen Umgestaltung des Strommarkts ist, der in den 90er und nuller Jahren in der EU durchgezogen wurde und nun das Desaster explodierender Preise für Strom und damit explodierender Einnahmen der Stromkonzerne und -händler verursacht hat. Früher, in der goldenen Zeit des...