Angst vor Sowjetisierung

Die Menschen in Spanien leiden unter der Inflation. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug die Teuerungsrate im August 10,4 Prozent, immer mehr Personen haben Probleme, sich die Waren des täglichen Bedarfs zu leisten. Um dem entgegenzuwirken, hat Arbeitsministerin Yolanda Díaz vom Linksbündnis Unidas Podemos (UP) am Donnerstag vor der Madrider Presse einen ihrer Pläne vorgestellt, mit dem die Bevölkerung »entlastet« werden soll. Sie versuche derzeit, sich mit den großen Einzelhändlern zu einigen und »einen erschwinglichen Warenkorb für unser Land sicherzustellen«, erklärte sie nach einem Treffen mit Vertretern der französischen Supermarktkette Carrefour. Diese hat bereits zugesagt, einen Korb an Grundnahrungsmitteln sowie anderen Waren, bestehend aus 30 Produkten, für 30 Euro anbieten zu wollen. Das Angebot soll ab dem 12. September bis Jahresende gelten. Der Inhalt erstreckt sich über frisches Gemüse, Obst, Öl, Fleisch, Fisch, Reis und Kaffee bis hin zu ...