Stillhalten auf hoher See

Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause haben die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die Internationale Transportarbeiterföderation (ITF) in der vergangenen Woche wieder Tarif- und Sozialkontrollen in mehreren deutschen Seehäfen durchgeführt: Im Rahmen der »Baltic Week 2022« genannten Aktionswoche besuchten ITF-Inspektoren und Gewerkschaftsvertreter Schiffe in neun deutschen Häfen nicht nur an der namensgebenden Ostsee, sondern auch in Hamburg, Bremen, Bremerhaven oder Wilhelmshaven. Im Zuge dieser Schiffsbegehungen werden Sozialräume und andere Teile des Schiffes ebenso kontrolliert wie die Arbeits- und Schutzbedingungen der Besatzungen, es werden Heuerverträge überprüft oder die Einhaltung von Tarifverträgen.

Und es wird das Gespräch mit den Seeleuten gesucht, die häufig noch immer unter den Folgen der Pandemie zu leiden haben: Blockierte Mannschaftswechsel und Probleme bei Urlaub, Heimreise, Landgängen oder medizinischer Versorgung hat...