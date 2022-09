Kiews Truppen stoßen vor

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die jüngsten Erfolge der ukrainischen Streitkräfte als »sehr, sehr ermutigend« bezeichnet. Das erklärte er am Freitag am Rande eines Besuchs in Prag. Ebenfalls am Freitag gab US-Außenminister Antony Blinken das Ziel aus, die Ukraine in eine »bestmögliche Verhandlungsposition« zu bringen.

Im Nordosten des Landes haben die russischen Streitkräfte einen offenbar empfindlichen Rückschlag erlitten. Seit Anfang der Woche eroberten ukrainische Truppen zunächst die Ortschaft Balaklija südöstlich von Charkiw sowie einige angrenzende Dörfer zurück. Inzwischen stoßen sie nach Osten auf die Stadt Kupjansk vor, einen wichtige...