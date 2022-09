Sorgfältig geplanter Mordversuch

Der gescheiterte Mordanschlag auf die argentinische Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner war offenbar mehrere Tage lang sorgfältig vorbereitet worden. Ein Gericht in Buenos Aires beschuldigt Fernando André Sabag Montiel, der am 1. September eine geladene Schusswaffe auf Fernández de Kirchner gerichtet hatte, und dessen Freundin Brenda Uliar­te, dass sie die Politikerin »geplant und mit vorheriger Absprache« töten wollten. Beide befinden sich in Untersuchungshaft. Derzeit untersuchen die Ermittler die Rolle einer ihnen nahestehenden Gruppe von Regierungsgegnern und Neonazis, die in den vergangenen Wochen an verschiedenen Demonstrationen gegen die Vizepräsidentin teilgenommen hatten, berichtete die Tageszeitung Página 12 am Donnerstag (Ortszeit).

Während die Beschuldigten bestreiten, den Anschlag gemeinsam vorbereitet zu haben, deuten Aufnahmen von Überwachungskameras aus der Umgebung darauf hin, dass die Tat über einen längeren Zeitraum geplant w...