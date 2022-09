Indigene Gemeinde trauert

In einer indigenen Gemeinde der kanadischen Provinz Saskatchewan herrschen Angst und Trauer nach tödlichen Messerangriffen, bei denen am vergangenen Sonntag zehn Menschen starben und 18 verletzt wurden. Neun der zehn Mordopfer sind Angehörige der James Smith Cree Nation, einer nördlich der Provinzhauptstadt Regina gelegenen First-Nation-Gemeinde. Das jüngste Opfer war 23 Jahre alt.

Die wegen Mordverdachts gesuchten Brüder sind tot. Am Mittwoch (Ortszeit) teilte die Polizei mit, dass auch der zweite der beiden Männer wenige Stunden nach seiner Festnahme wegen eines »medizinischen Notfalls« gestorben war. Die Leiche seines Bruders war bereits am Montag gefunden worden. Aussagen von Gemeindemitgliedern deuten darauf hin, dass die beiden mutmaßlichen Angreifer, der 31jährige Damien und der 30jährige Myles Sanderson, der First Nation angehören. Kanadas Premierminister Justin Trudeau hatte am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Vancouver den Einwohnern Saskat...