In der Wohnung erschossen

Erneut ist ein Mann von der Polizei erschossen worden. Ein 36jähriger wurde am Mittwoch nachmittag von der Polizei in einer Wohnung im Leipziger Stadtteil Paunsdorf angeschossen und erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Hintergrund seien Raubdelikte gewesen, deren sich der Mann am selben Tag »verdächtig gemacht hatte«, heißt es in der euphemistisch mit »Polizeieinsatz in Wohnung – Mann verstorben« überschriebenen amtlichen Meldung vom Mittwoch abend. Bei der auf richterliche Anordnung zur Sicherstellung von Beweismitteln erfolgten Durchsuchung der Wohnung sei es aufgrund einer »bedrohlichen Einsatzlage« zur Schusswaffenanwendung durch die Polizei gekommen. Worin die Bedrohung bestanden haben soll, wird nicht ausgeführt.

Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts auf ein Tötungsdelikt gegen die beteiligten Beamten eingeleitet, erklärte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz als Pressesprecher der Staatsan...