Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ein plumpes Kuckuckskind Lustlose Kunstblutorgie: Der Horrorfilm »Orphan: First Kill« André Weikard Subtil ist hier gar nichts. Es dauert keine zehn Minuten, bis zum ersten Mal Blut spritzt. Das Mädchen mit den Zöpfen links und rechts überm Ohr hämmert einen Schädel an die Wand, dass der Putz bröckelt. Danach schultert es ungerührt seinen Rucksack und spaziert aus der psychiatrischen Anstalt, in die man es offenkundig zu Recht gesteckt hat. Die Ausbüxe mit Gewaltausbruch ist der Auftakt zu 90 Minuten Bosheit. Das Killerkind ist dabei längst nicht die einzige Psychopathin. Regisseur William Brent Bell bevölkert seine Filmwelt ausschließlich mit menschlichen Monstern. Hervor tut sich die Familie, in der Esther, so heißt die zehnjährige Irre, unterschlüpft. Dem pädophilen Anstaltswärter entlaufen, bekommt die Waise es mit einer intriganten Mutter und einem sadistischen Bruder zu tun. Das Familientrio bekämpft sich schon bald bis aufs Blut, während für Papa und die Außenwelt der Anschein heiler Familie gewahrt bleiben muss. Dem ein oder anderen mag der Plot...

Artikel-Länge: 3244 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen