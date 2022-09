Selbstverwaltung in Gefahr

Griechenlands große Universitäten stehen seit Montag erneut im Mittelpunkt des studentischen Widerstands gegen die rechte Regierung des Premiers Kyriakos Mitsotakis. Gegenstand des Protests ist die Entscheidung des Ministerpräsidenten, in den Hochschulen eine insgesamt 4.000 Uniformierte zählende Polizeieinheit zu stationieren, die den Universitätsbetrieb, vor allem aber die politischen Aktivitäten der Studierenden kontrollieren soll. Die Spezialeinheit, von Mitsotakis und seiner rechten Parlamentsmehrheit zynisch als »Schutztruppe« (Omada Prostasias) bezeichnet, sollte in dieser Woche offiziell ihren »Dienst« beginnen. In Athen versuchten in den vergangenen drei Tagen Hunderte junge Menschen, die Polizisten am Betreten des Campus zu hindern.

Während die Regierung am Montag die schwer bewaffneten und gepanzerten paramilitärischen MAT-Verbände zur Aufstandsbekämpfung gegen die Demonstranten aufmarschieren ließ, gingen die sogenannten Ordnungskräfte am Dien...