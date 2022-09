Draghi aus dem Sack

Obwohl der Wahlausgang in Italien offen ist, wird bereits an einer Neuauflage der bisherigen »Regierung der nationalen Einheit« von »Mitte-links« mit den Faschisten der Lega und der Forza Italia (FI) gebastelt. Der sozialdemokratische Partito Democratico (PD) soll dieser nach dem Willen Carlo Calendas, Chef der Zentrumspartei »Azione«, die das Kernstück des »Dritten Pols« bildet, nicht mehr angehören. Dafür die bisher nicht in ihr vertretenen »Brüder Italiens« (FdI) von Giorgia Meloni.

Der eigentlich scheidende Premier Mario Draghi hatte am 24. August in Rimini den Weg dazu frei gemacht. Er kündigte damals an, er werde einer kommenden Regierung, von »welcher Couleur« sie auch immer sein werde, »zur Verfügung stehen«. Auf dem Wirtschaftsforum in Cernobbio am Wochenende legte er »mit überschwenglichem Lob für Meloni« nach, wie die linke Tageszeitung Il Manifesto schrieb. Vor den anwesenden Bankiers und Industriellen machte er klar, dass seine Agenda mit Mel...