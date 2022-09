Beratung statt Versorgung

In Deutschland dürfe »weder der Wohnort noch der Geldbeutel über die Behandlung von Patienten entscheiden«, erklärte der Bundesgesundheitsminister Ende August. Deshalb plant er die Errichtung von 1.000 Gesundheitskiosken bundesweit. »Selbst in strukturell schwachen Gebieten sollen alle die Möglichkeit haben, schnell und kompetent in Gesundheitsfragen beraten zu werden und unbürokratisch Hilfe zu erhalten«, so Karl Lauterbach.

Das klingt zynisch angesichts von Klinikschließungen. So wurden beispielsweise im Norden von Essen in den vergangenen Jahren zwei Krankenhäuser geschlossen. Ein Bürgerbegehren für ein neues Krankenhaus im Stadtgebiet wird verschleppt. Die dahinter stehende Bürgerinitiative wurde vom zuständigen Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen auf eine Entscheidung im nächsten Jahr v...