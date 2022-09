Mörder ehren

Es wirkt wie eine Provinzposse – und ist doch viel mehr. Der Stein des Anstoßes steht auf dem Friedhof der idyllischen Fraueninsel im Chiemsee: ein Ehrenmal für »Alfred Jodl, Generaloberst«, dessen Familie ein Anwesen in Gstad am Chiemsee gehört hat. 1946 ist er vom Internationalen Militärtribunal in Nürnberg unter anderem wegen seines Befehls, Leningrad auszuhungern – der Belagerung fielen 1941–1944 etwa 1,1 Millionen Menschen zum Opfer – sowie wegen der Planung von Vernichtungskriegen als Kriegsverbrecher zum Tode durch den Strang verurteilt worden. Seine Asche ist in den Wenzbach, einen Zufluss der Isar, gestreut worden. Um Ehrenerweisungen etwa an Jodl auszuschließen, untersagten die Alliierten in der Kontrollratsdirektive Nr. 30 vom 13. Mai 1946 Gedenksteine für Personen, »die mit Kriegshandlungen nach dem 1. August 1914 in unmittelbarem Zusammenhang stehen« bzw. »darauf zielen, die deutsche militärische Tradition zu bewahren und lebendig zu erhalten...