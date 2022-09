Mund, Eisler, Trowe

Autoschlosser, Abitur an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät in Berlin, Beleuchter bei der Defa – das waren die Stationen von Karlheinz Mund, ehe er 1959 sein Regiestudium in Babelsberg aufnehmen konnte. Für ihn, der am 11. September 1937 in Eberswalde geboren wurde und im Krieg aufwuchs, war Antifaschismus eine Herzenssache, ob in »Memento« (1966) über den Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee oder in »Eine Sommerreise«, für den er 1968 mit seinem Kameramann Christian Lehmann die Ukraine bereiste und einst von deutschen Truppen zerstörte Siedlungen besuchte und von der Herzlichkeit der Menschen beeindruckt war. Aber auch zeigte, wie ärmlich sie lebten. Ein derartiges Bild von der Sowjetunion passte damaligen Filmfunktionären in Berlin nicht. Gegen Munds Einspruch wurde der Film umgeschnitten und die Filmmusik von Gerhard Rosenfeld durch »russische« Balalaika-Klänge ersetzt. Mund drehte zahlreiche Filme über Kunst und Künstler, besuchte Menschen in den Repu...