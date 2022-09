Mit Bleifuß nach Frankfurt

Porsche steuert Richtung Frankfurter Finanzparkett – mit »voller Geschwindigkeit«, wie das Unternehmen am Montag abend mitteilte. Grünes Licht für den baldigen Börsengang gab es zeitgleich durch den Volkswagen-Konzern, dem der Sportwagenhersteller seit 2012 zu 100 Prozent gehört. Mit Zustimmung des VW-Vorstands und -Aufsichtsrats sollen frühestens Ende September erste Papiere der Tochterfirma zum Verkauf ausgegeben werden. Zur Vorbereitung solle das Grundkapital jeweils zur Hälfte in stimmrechtslose Vorzugsaktien und in stimmberechtigte Stammaktien aufgespalten werden, verlautete aus Wolfsburg. Eine vollständige Umsetzung der Emission werde bis Jahresende angestrebt.

Der Vorgang ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Bei einer geschätzten Bewertung des Luxuswagenbauers von bis zu 85 Milliarden Euro könnte das Börsendebüt eines der bislang spektakulärsten in Europa werden. Porsche ist seit Jahren der wichtigste Ertragsträger im VW-Imperium und spielte se...