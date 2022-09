Gegen US-Kriegsspiele

Die Annäherung zwischen Seoul und Pjöngjang ist längst vergessen. Vor vier Jahren waren Süd- und Nordkorea zu einem Gipfeltreffen zusammen, auch ein Militärabkommen wurde geschlossen, dessen ehrgeiziges Ziel ein Ende der Feindseligkeiten war. Nun, vom 22. August bis zum 1. September, übte Südkorea gemeinsam mit den USA elf Tage lang einen militärischen Ernstfall gegen Nordkorea unter dem Namen »Ulchi Freedom Shield«. Das größte Kriegsmanöver seit Jahren endete mit einem simulierten Angriff auf die Demokratische Volksrepublik Korea im Norden.

Dass die konservative Regierung, die seit Mai in Seoul regiert, mit den gemachten Verabredungen bricht, brachte bereits am 13. August Tausende auf die Straßen der südkoreanischen Hauptstadt. Zum Anlass wurde der Tag der Befreiung zwei Tage später genommen, an dem in Korea das Ende der japanischen Besatzung vor 77 Jahren gefeiert wird. Gleichzeitig markiert das Datum auch die Teilung der Halbinsel, die bis heute von Sü...