Relationale Autonomie

Seit einiger Zeit findet eine Debatte darüber statt, wie denn die sich häufenden Staatsinterventionen nach der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007 und aktuell die ökonomischen Maßnahmen im Zuge der Coronakrise zu bewerten sind. So wurde etwa in verschiedenen Debattenbeiträgen auf Schlagzeilen oder Sonderberichte verwiesen wie im Economist, »The Rise of State Capitalism« (20.8.2008; 21.–27.1.2012), oder in der Financial Times, »State Capitalism: A New Force in Global Finance« (24.1.2008). Sie lassen sich auch als Hinweis deuten, dass durch diese neoliberalen Leitmedien etwas wahrgenommen wird, was »potentiell eine Herausforderung für liberale Leitbilder darstellen« könnte.¹ Daher stellt ...