Der Verschlimmbesserer

Für den Zerfall und schließlich den Zusammenbruch der Sowjetunion gibt es eine Vielzahl von Gründen. Im Detail haben viele diese Gründe als Probleme der Sowjetunion wahrgenommen, aber auch ihre professionellen Feinde haben nicht damit gerechnet, dass sie in so kurzem zeitlichem Abstand akut werden und sich in ihren Effekten gegenseitig verstärken würden. Wollen wir das Wirken Michail Gorbatschows, des letzten Generalsekretärs der KPdSU, nachrufend würdigen, ist es hilfreich, diese Probleme zunächst zu sortieren: in objektiv/strukturelle, subjektive und zufällige.¹

Objektive Niedergangsgründe

Fangen wir mit den objektiven an, also jenen, mit denen sich jeder neue Generalsekretär hätte auseinandersetzen müssen. Vor allem ist hier der Rüstungswettlauf mit dem kollektiven Westen zu nennen, der die Leistungskraft der sowjetischen Volkswirtschaft langfristig überforderte. Offiziell wies der Haushalt des Landes etwa 25 Prozent an Ausgaben mit Bezug auf Militär u...