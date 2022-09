Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Kurioses aus der Tierwelt Der Orang-Utan und der Rabe Sie können sogar rauchen: Orang-Utans haben das große evolutionäre Glück, abspreizbare Daumen zu haben. Beim Anzünden der Kippe muss man ihnen jedoch helfen. Das rettet sie vielleicht davor, dass man sie in Lohnverhältnisse zwingt. Auch der Rabe hat wohl Ambitionen zur Menschwerdung. GB 2015. Arte, 11.45 Uhr Tod und Spiele: München ’72 Es sollte eine Reinwaschung werden: Nach Berlin ’36 fanden ’72 in München wieder die Olympischen Spiele auf deutschem Boden statt, genauer: bundesdeutschem. »1972 war die internationale Bedeutung und Wahrnehmung der Bundesrepublik nicht besonders stark ausgeprägt bzw. der Einordnung in klare außenpolitische Festlegungen unterworfen«, jammert das Kultusministerium Bayerns auf seiner Webseite, und schreibt über die »heiteren...

Artikel-Länge: 2544 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen