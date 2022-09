Wie eingetaucht ins Grau

Also nun Herr Harald. Herr Harald arbeitet als Garderobier in der Oper, bisweilen auch in der Philharmonie, wo er, wie es gleich eingangs von Dagmar Leupolds neuem Roman heißt, »seinen Blick über die Mäntel, Schirme, Rucksäcke, Aktentaschen und Einkaufstüten schweifen (lässt), deren vorübergehender Hüter er ist«.

Wegen einer Schuppenflechte trägt Herr Harald weiße, »vornehm fadenscheinige Handschuhe« beim Dienst, dessen Langeweile während der Aufführungen er mittels eines Notizbuchs zu entkommen versucht, in dem er vom Wort des Monats über Gelegenheitsnotizen bis zu philosophischen Trouvaillen alles Bemerkenswerte festhält. Strikt geregelt ist sein Alltag mit Einkaufs-, Koch- und Wäschetag, sporadischen Besuchen in einer nahe gelegenen Stadtteilbibliothek, seltenen Kneipengängen, wo er ein, zwei Gläser seines Lieblingsgetränks Coca Cola zu sich nimmt. So lebt er vor sich hin, ein Kauz, wie man ihn aus der jüngeren Literatur auch von Wilhelm Genazino kennt...