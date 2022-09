Zu arm zum Heizen

»Can’t pay, won’t pay« – »Ich kann nicht bezahlen, ich werde nicht bezahlen« war ein zentraler Slogan der Massenbewegung gegen die Kopfsteuer, die in den frühen 1990er Jahren den Grundstein für den Fall der Thatcher-Bewegung in Großbritannien legte. Nun entsteht im Vereinigten Königreich eine durch Preissteigerungen erzeugte soziale Situation, die diesen Slogan wieder tagesaktuell werden lässt.

Am Vorabend des sehr wahrscheinlichen Amtsantritts von Elizabeth Truss als neuer Premierministerin des britischen Staates (die Tories wollen an diesem Montag bekanntgeben, wer die Nachfolge von Boris Johnson antritt) erlebt dessen Bevölkerung den größten Rückgang der Reallöhne seit 1977. Das besagt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Thinktanks »Resolution Foundation«, wonach bis Mitte 2023 das gesamte Reallohnwachstum der vergangenen 20 Jahre zunichte sein wird. Setze die künftige Regierung die bisherige Politik fort, werde die Zahl der Menschen in absol...