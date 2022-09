Rechtsterrorist gesteht Morde

Es ist ein Geständnis: Nach 13 Jahren Schweigen hat Arpad Kiss in einem Interview erklärt, 2008 und 2009 mit seinen Kumpanen in Ungarn die tödlichen faschistischen Terroranschläge gegen Roma verübt zu haben. Aber Kiss ging über ein Geständnis hinaus: Im von der regierungsnahen Tageszeitung Magyar Nemzet am Mittwoch veröffentlichten Gespräch erklärte er, es habe weitere Unterstützer gegeben, die seither unbehelligt geblieben seien und teils sogar politisch Karriere machen konnten.

Arpad Kiss und sein Bruder Istvan, Zsolt Petö und Istvan Csontos hatten im genannten Zeitraum mehrere Anschläge auf Roma verübt. Dabei starben sechs Menschen, Tiborné und Jozsef Nagy, Robert Csorba und sein nicht einmal fünfjähriger Sohn Robert, Jenö Koka und Maria Balog. In der Anklageschrift sollte es später heißen, die vier hätten das Ziel verfolgt, »eine Privatarmee aufzustellen und einen Bürgerkri...