Kapitalismus tötet

Weite Gebiete im US-Bundesstaat Mississippi wurden jüngst von Überschwemmungen heimgesucht, während im Westen der Vereinigten Staaten von Amerika verheerende Dürreperioden herrschen. Die weitläufigen Gebiete des Mittleren Westens dazwischen befinden sich im schweißtreibenden Griff einer großen Hitzewelle. In Europa starben in diesem Sommer Hunderte Menschen an den Folgen einer dort ebenfalls aufgetretenen, übermäßigen Hitze. Der Klimawandel, der auch globale Erwärmung genannt wird, ist Realität.

Vor dem Hintergrund dieser Tatsachen erscheinen Politiker, die das wachsende Problem des Klimawandels herunterspielen, vielen als unglaublich dumme Menschen. Während der Planet Erde bei steigenden Temperaturen vor sich hin brodelt, schwingen sie sich verbissenen zu Verteidigern einer zügellosen industriellen Produktion auf. In dieser Situation wird immer mehr Menschen klar, dass politische Teillösungen wie Verträge zur Reduzierung des Temperaturanstiegs und alle V...