Gefährliche Rückkehrer

Der Krieg in der Ukraine hat mittelbar Auswirkungen für die BRD, wie etwa an den gestiegenen Heizkosten oder dem Preisanstieg bei Grundnahrungsmitteln zu erkennen ist. Die Fraktion der Partei Die Linke im Bundestag fürchtet nun auch, dass aus der Ukraine zurückkehrende deutsche Neonazis die öffentliche Sicherheit gefährden könnten. Sie bezieht sich dabei auf die Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Fraktion.

Seit Beginn des Krieges am 24. Februar seien nach Kenntnis des Ministeriums 26 deutsche »Rechtsextremisten« in die Ukraine gereist, heißt es in der Antwort, über die zuerst das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Sonnabend berichtete. Bei einer mittleren einstelligen Zahl lägen tatsächliche Anhaltspunkte für ei...