Zum Inhalt dieser Ausgabe | Angst vor dem Bürgerkrieg Mehr als nur um ein »innerschiitischer« Konflikt: Zur politischen Eskalation im Irak Wiebke Diehl Der Konflikt zwischen den beiden großen politischen Lagern im Irak ist gefährlich eskaliert. Furcht vor einem Bürgerkrieg macht sich breit. Zwar handelt es sich – anders als in westlichen Medien dargestellt – nicht um einen rein »innerschiitischen« Konflikt. Tatsächlich kristallisiert die aktuelle Auseinandersetzung aber zwischen verschiedenen schiitischen Strömungen. Auch eine historische Fehde zwischen dem einflussreichen Geistlichen Muktada Al-Sadr und dem ehemaligen Premier Nuri Al-Maliki spielt eine – wenn auch keineswegs die entscheidende – Rolle. Ende Juli, kurz bevor Al-Sadrs Anhänger die hochgesicherte »Grüne Zone« Bagdads stürmten und das Parlament besetzten, wurde die Tonaufnahme eines angeblichen Treffens zwischen Al-Maliki und schiitischen politischen Aktivisten bekannt. Die Authentizität wird noch immer von der irakischen Justiz überprüft. Darin wirft die Al-Maliki zugeordnete Stimme Al-Sadrs Bewegung Mord und Entführung vor. Außerdem sei Al...

