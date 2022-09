Diese Darstellung will ja bloß das Moment der Kontinuität in der deutschen Geschichte, trotz der vielen schroffen Wendungen auf der Oberfläche, sichtbar machen. Und es sei hier nur kurz darauf hingewiesen, dass die Führer der rechtsrestaurativen deutschen Bourgeoisie, die Hitler in Koalitionsform legal zur Macht verhalfen, eine ebenso irrationalistisch-utopische Strategie hatten wie Wilhelm II. Was bei diesem ein zaghafter Ansatz war, gedeiht nun zu voller Reife. Es ist so, wie Hegel gelegentlich sagt: Wenn eine historische Gestalt untergeht, pflegen alle ihre Bestimmungen in ihrer vollsten Entfaltung zu erscheinen. So die Mischung von technischer Exaktheit in allen Fragen der taktischen Verwirklichungen, so die vollendete, ungebändigte strategische Irrationalität in den Zielsetzungen. Die Weltherrschaft Deutschlands zeigt sich ohne jede Hülle: Die »niederen« Menschen können ein für allemal vernehmen, was ihr Schicksal wird, wenn die deutschen »Übermensch...