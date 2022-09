Kleine Inflationsprognose

Hier mal ein kleiner Prognoseversuch: Die Preissteigerungen auf der Verbraucherebene, auch Inflation genannt, werden uns noch ein Weilchen begleiten. In diesem Jahr dürfte die Jahresrate sogar zweistellig werden, kalkuliert kühn die Deutsche Bundesbank. Im August betrug der Preisanstieg in Deutschland bereits 7,9 Prozent. Nimmt man allerdings die für die EU gültige Berechnungsmethode, sind es sogar 8,8 Prozent, und er liegt damit fast genauso hoch wie in der ganzen Euro-Zone, wo der Preisauftrieb im Durchschnitt mit 9,1 Prozent angegeben wurde. Das marktwirtschaftliche Musterland Europas, das kleine Estland, hat allerdings mit 25,2 Prozent den absoluten Spitzenwert erreicht, während Frankreich, wo der Staat hie und da zu inflationsdämpfenden Maßnahmen greift, mit 6,5 Prozent im August die niedrigste Inflationsrate in der Euro-Zone aufweist. Da in Deutschland der staatliche Tankrabatt am 1. September ausgelaufen ist, ist es nicht gerade schwer, wie die Bun...