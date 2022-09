Klare Schwächen

»Das Ergebnis ist lächerlich!« textete ein sichtlich Unzufriedener im Facebook-Profil der Verdi-Fachgruppe Maritime Wirtschaft – gemeint war der am 23. August bekanntgegebene Tarifabschluss für rund 12.000 Hafenbeschäftigte in Emden, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Brake, Bremen und Hamburg. Verdis Bundestarifkommission (BTK) will am kommenden Montag »endgültig« über Annahme oder Ablehnung des Abschlusses entscheiden. Zuvor hatte es in den vergangenen elf Tagen eine sogenannte Rückkopplungsphase in allen Betrieben gegeben, um »in Versammlungen und betrieblichen Treffen« das Ergebnis zu diskutieren und zu erklären. Weil, so Verdi in einem »Tarifinfo« vom 24. August, fast 90 Prozent der BTK-Mitglieder der Empfehlung zur Annahme des Ergebnisses zugestimmt hätten, soll von einer Mitgliederbefragung abgesehen werden; statt dessen erhält die BTK das letzte Wo...