Appell an die Ampel

Vor der für Montag angekündigten Kundgebung in Leipzig gegen die Verarmungspolitik der Ampelkoalition hat die Bundestagsfraktion von Die Linke das Ergebnis ihrer zweitätigen Klausur in Potsdam vorgestellt. Das am Freitag auf der Internetseite der Fraktion veröffentlichte Positionspapier umfasst zehn Forderungen und sei einstimmig beschlossen worden, wie die Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch gegenüber Pressevertretern betonten. Man erwarte von der Bundesregierung, »dass sie das in ihren Beschlüssen berücksichtigt«, erklärte Ali.

Der reformistische »Fahrplan« ist ein Appell an die Bundesregierung. Der Linke-Fraktion gehen die bisherigen sogenannten Entlastungspakete der Ampel nicht weit genug. Sie fordert eine zusätz...