Russlands Öl im Visier

Der Wirtschaftskrieg des globalen Westens gegen Russland steht vor einer weiteren Eskalationsstufe. Die Finanzminister der G7 wollen einen bereits beim Gipfel in Elmau angedachten »Preisdeckel« für russisches Öl durchsetzen. In einer gemeinsamen Erklärung, die der Nachrichtenagentur dpa am Freitag vorlag, fordern sie zudem alle Länder, die russisches Öl importieren, auf, sich dieser Maßnahme anzuschließen.

Allerdings sei unklar, ob die Pläne ohne Unterstützung großer »Schwellenländer« wie China und Indien überhaupt Sinn ergeben, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Dennoch dringen die Minister der sieben Staaten (USA, Japan, BRD, Britannien, Frankreich, ...