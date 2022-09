Mit Feminismus gegen Fundis

Christliche Fundamentalistinnen und Fundamentalisten wollen am Sonnabend, dem 17. September, – unterstützt durch reaktionäre, frauen- und queerfeindliche Gruppen – mit einem sogenannten Marsch für das Leben durch Berlin ziehen. Die sich selbst »Lebensschützer« Nennenden fordern, dass Schwangerschaftsabbrüche strafbar werden und das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung eingeschränkt wird. Dagegen formiert sich Widerstand. Das queerfeministische Bündnis »What the fuck« (WTF) will den Rechten unter dem Motto »Fight for Feminism« (»Kämpft für Feminismus«) entgegentreten.

Im Gespräch mit junge Welt attestierte Ella Nowak, ihres Zeichens Sprecherin von WTF, am Dienstag die rückwärtsgewandte und extrem rechte Bewegung sei noch nie derart dreist aufgetreten wie derzeit. »International und grundlegend« sei der Antifeminismus eine Bedrohung für die Welt. Zwar sei in Deutschland die Freude groß gewesen, dass der Paragraph 219 a, das sogenannte Werbeverbot für Schwang...