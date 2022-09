Kleine Entlastungspakete aus Den Haag

Gouda-Käse, Mieten, Matjes, Obst, Benzin – auch in den Niederlanden wird das Leben in schwindelerregendem Tempo teurer. Im August betrug die Inflation 13,6 Prozent und kletterte damit auf den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg, wie das staatliche Zentralbüro für Statistik (CBS) am Mittwoch mitteilte. Im Juli hatte die Teuerungsrate noch bei 11,6 Prozent gelegen. Seit einem Jahr liegt sie über der Zwei-Prozent-Marke, die als wünschenswert gilt.

Angetrieben wird die Teuerung laut CBS vor allem durch die Energiepreise. Erdgas kostet heute fast 90 Prozent mehr als im August 2021. Und damit steigt auch der Preis für Strom. In den Niederlanden werden 40 Prozent des Stroms mit Erdgas erzeugt. EU-weit sind es nur 14 Prozent. Das Land verfügt über die größten Erdgasvorkommen in der EU. Aber vor 20 Jahren wurden die staatlichen Energieunternehmen privatisiert, und so hat Den Haag kaum noch Einfluss auf die Preisgestaltung.

In der Nacht zum Mittwoch verhandel...