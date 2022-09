Streik zum Schulbeginn

Die Lehrer in Ungarn wollen es wissen: Anstatt mit Unterricht beginnen sie das neue Schuljahr mit den Vorbereitungen landesweiter Streiks. Am Donnerstag, dem ersten Schultag in Ungarn nach den Sommerferien, legten bereits in zwei Budapester Schulen Pädagogen die Arbeit nieder, nachdem Anfang der Woche wiederholt Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und der Regierung gescheitert waren. Für diesen Freitag ist eine Massendemonstration in der Hauptstadt geplant. Da das Streikrecht der Pädagogen von der Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban eingeschränkt wurde, gelten die Proteste in dem EU-Land auch als Aktionen des »zivilen Ungehorsams«.

Am Montag hatten sich die Verhandlungsführer der beiden großen Gewerkschaften erneut mit dem zuständigen Staatssekretär aus dem Innenministerium, Zoltan Maruzsa, und seiner Delegation zusammengesetzt. Ihre Forderungen sind klar: Lohnerhöhungen für die Lehrer und Assistenten und eine Senkung der Arbeitszeit – di...