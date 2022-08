Dicke Luft in Hütteldorf

Beim österreichischen Rekordmeister brennt der Baum. Der 1897 als 1. Wiener Arbeiter-Fußball-Club gegründete Sportklub Rapid schlittert mal wieder ins Verderben, also ins sportliche Mittelmaß. Nach vier Spieltagen lag man mit sieben Punkten nur auf Platz fünf (von zwölf). Als vergangenen Donnerstag das Qualifikationsrückspiel der Europa Conference League in Hütteldorf angepfiffen wurde, war die Stimmung explosiv. Der Block West plakatierte bereits: »Choreo abgesagt – Wiedergutmachung gefordert.« Am Ende stand es 0:1 gegen den FC Vaduz, der als Speerspitze des Fußballzwergs Liechtenstein in der zweiten schweizerischen Liga kickt. Das war zu viel für die leidgeplagten Anhänger des Hauptstadtklubs. Fans stürmten den VIP-Bereich und stellten den Vorstand zur Rede. Präsident Martin Bruckner, der schon vor längerer Zeit abdanken wollte und schließlich doch Sitzfleisch auf dem Chefposten entwickelt hatte, trat infolge des Debakels zurück. Sein Amt ist nun vakant...