Der Geschmack Europas

Das spanische Galicien

Ja, der Jakobsweg: Vorbei an dehydrierten B-Promis, die mitsamt ihrem Sachbuchprojekt am Wegesrand verendeten, war das der große anhedonische Klärungsprozess im Leben des beflissenen Wanderers mit seinem Eigentum in Rucksackform. Hätte er mal lieber galicische Küche probiert. A 2015.

3sat, 11.45 Uhr

Die Nordstory

Rund um Hamburg mit dem Rad

Es zwickt im Schritt, immer geht irgendwas kaputt und dafür, dass im Abstand von anderthalb Zentimetern Autos am Lenker vorbeipreschen, ist der Drahtesel und seine Instandhaltung unvernünftig teuer. Lieber vom Sofa aus einen »Genussradler« beim Radeln genießen. D 2022.

NDR, 15 Uhr

Bundesliga oder Bolzplatz

Schwerer Start

Anton Schumacher, Internatsleiter von Eintracht Frankfurt, vergleicht den Übergang vom Nachwuchs- zum Profikicker mit dem Weg der Bab...