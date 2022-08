Lufthansa verliert Übernahmepoker

Es ist eine kleine Überraschung: Nach wochenlangem Zögern hat sich das italienische Finanzministerium am Mittwoch entschieden, die staatliche Fluggesellschaft ITA Airways nicht an die deutsche Lufthansa zu verkaufen. Statt dessen will Rom den Konzern an den US-Finanzinvestor Certares veräußern, der mit den Airlines Delta und Air France – KLM zusammenarbeitet. Die Offerte der Lufthansa und von deren Partner, der Reederei MSC, galt bis zuletzt als Favorit im Poker um die ITA. Für die Lufthansa-Aktie ging es nach den Neuigkeiten dementsprechend abwärts: Das Wertpapier gab am Mittwoch um 0,6 Prozent nach.

Der nun angekündigte Deal mit Certares ist aber noch nicht endgültig. Verbindliche Verkaufsverträge würden nur unterschrieben, wenn die Regierung mit den Details zufrieden sei, hieß es in der Mitteilung des Finanzministeriums. Damit könnten möglicherweise auch die Lufthansa und MSC noch Chancen haben.

Die Lufthansa, für die Italien der zweitwichtigste Auslan...