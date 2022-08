Arbeitsklimawandler des Tages: Robert Habeck

Als Beamter im Bundeswirtschaftsministerium lässt man sich schnell vom jovialen Kumpelton des Chefs einlullen. Doch Vorsicht, hinter der Maskerade lauert ein ganz harter Hund. Ist vielleicht eine Matroschka vom Besuch einer Gasprom-Delegation in der vergangenen Legislaturperiode auf dem Schreibtisch stehengeblieben? Hat der Mitarbeiter im Supermarkt aus Versehen zum russischen statt zum finnischen Wodka gegriffen? Oder gar in der DDR am Russischunterricht teilgenommen? Okay, letzteres ist eher unwahrscheinlich – Ossis im Wirtschaftsministerium! Haha!

Jeden...