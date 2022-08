Mitspracherecht gefordert

Gut fünf Jahre ist es her, dass sich im Mai 2017 rund 250 Delegierte von Aborigines-Gemeinschaften aus ganz Australien in Mutitjulu am Uluru versammelten und im Schatten des von den Indigenen als heilig verehrten Berges eine Erklärung verfassten. Kern des »Uluru Statement from the Heart« ist die Forderung nach einem indigenen Gremium in Ergänzung zum Parlament. Über die Einführung eines solchen mittels Ergänzung der Verfassung soll demnächst die Bevölkerung in einem Referendum entscheiden. Nach dem Wahlsieg seiner Australian Labor Party hatte der neue Premierminister Anthony Albanese im Mai betont, den 2017 eingeschlagenen Weg nun mit der Volksabstimmung fortsetzen zu wollen. Erzkonservative Kräfte hatten das Vorhaben immer wieder zu torpedieren versucht. Einen Terminplan gibt es indes noch nicht, die Rede ist von 2023.

Parallel zur Erklärung der 250 Delegierten hatte auch das Referendum Council am 30. Juni 2017 einen Abschlussbericht vorgelegt. Das Gremi...