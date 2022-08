Zum Inhalt dieser Ausgabe | Potsdam bereitet Berufsverbote vor Brandenburg: Landesregierung beschließt Gesetzentwurf für »Verfassungstreuecheck« Martin Hornung »Extremisten jedweder Couleur« hätten im Staatsdienst »nichts zu suchen«. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat auch bei der Vorstellung seines dritten »Verfassungstreuecheck«-Entwurfs auf exakte Hufeisentheorie-Formulierung geachtet. Mit einem halben Jahr Verzögerung und kosmetischen Änderungen brachte er am Dienstag sein neues Radikalengesetz – statt »nur« eine Kopie des »Radikalenerlasses« von 1972 – durch das Kabinett. Das Machwerk von 26 Seiten einschließlich 17 Seiten Stellungnahmen der sieben »Verfahrensbeteiligten«, darunter der DGB, der Beamtenbund und eine Richtervereinigung, wurde ins Netz gestellt. Der Widerstand bundesweiter Initiativgruppen gegen Berufsverbote und Radikalenerlass, der AG Berufsverbote in der GEW Berlin und des DGB sowie Veranstaltungen, Protestschreiben und eine Kundgebung...

