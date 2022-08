Ende von Fretterode-Prozess naht

Vor dem Landgericht Mühlhausen im Norden Thüringens ist der sogenannte Fretterode-Prozess auf die Zielgerade eingebogen. In dem Verfahren gegen die Neonazis Gianluca B. und Nordulf H. soll am 15. September das Urteil gesprochen werden, kurz nach dem Jahrestag des Prozessbeginns. Das teilte einer der beiden Verteidiger der Nebenklage, Sven Adam aus Göttingen, am Dienstag gegenüber junge Welt mit. Aufgrund der Erkrankung einer Richterin der Kammer sei »ergänzend terminiert« worden, so Adam. Die Nebenklage plädiere am kommenden Freitag. Die Anklagebehörde tat dies bereits am Donnerstag vergangener Woche.

Die Tat, die verhandelt wird, liegt mehr als viereinhalb Jahre zurück. B. und H. sollen zwei Journalisten überfallen und schwer verletzt haben, die im thüringischen Dorf Fretterode zur extremen Rechten recherchierten. Den Plädoyers ging eine Beweisaufnahme an bisher 29 Verhandlungstagen voraus, in denen der Angriff vom 29. April 2018 in und um Fretterode umf...