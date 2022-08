Baschagha verkalkuliert sich

Nach schweren Gefechten ist in der libyschen Hauptstadt Tripolis am Sonntag vorläufig Ruhe zurückgekehrt. Das Gesundheitsministerium meldete mindestens 32 Tote und 159 Verletzte. Die Kämpfe hatten am Freitag abend begonnen, als der frühere Innenminister Fathi Baschagha wieder einmal versuchte, mit seinen Milizen die Macht in Tripolis zu übernehmen.

Libysche Beobachter gehen davon aus, dass sich die Situation von Baschaghas Verbündeten in der Hauptstadt durch dieses Vorhaben verschlechtert hat. Außerdem sind für ihn kämpfende Gruppen in der 200 Kilometer östlich von Tripolis gelegenen Hafenstadt Misrata mit einem Ultimatum örtlicher Milizen konfrontiert. Diese haben ihren Gegnern am Montag 24 Stunden Zeit gegeben, um alle Kämpfer und Militärfahrzeuge aus dem Gebiet zurückzuziehen, in dem sie sich festgesetzt haben.

Die Kämpfe in Tripolis am Sonnabend gelten als die schwersten seit zwei Jahren. Sie sind Ergebnis der Konkurrenz zwischen dem westlichen Landes...