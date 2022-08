Sonne statt Regen

In der Bundesrepublik haben sich die Trockenperioden messbar intensiviert. »Der Sommer 2022 war in Deutschland der sonnigste, sechsttrockenste und gehört zu den vier wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn«, teilte Uwe Kirsche, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), am Dienstag anlässlich erster Auswertungen der Ergebnisse von rund 2.000 DWD-Messstationen mit. »Wir dürften damit in Zeiten des Klimawandels einen bald typischen Sommer erlebt haben«, erklärte Kirsche.

Dieses Jahr lag er nach den vorläufigen Berechnungen des Wetterdienstes im Durchschnitt 2,9 Grad Celsius über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961–1990. Der Temperaturdurchschnitt lag laut DWD diesen Sommer bei 19,2 Grad Celsius. Zusätzlich regnete es auch deutlich weniger. Mit rund 145 Litern pro Quadratmeter waren es in diesem Somme...