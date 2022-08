Hammer und Sichel fehlen

Bei den kommenden Parlamentswahlen in Italien wird das erste Mal in der Geschichte der Republik das Hammer-und-Sichel-Symbol auf den Wahlzetteln in den meisten Teilen des Landes fehlen. Das war bei der Abstimmung 2018 anders. Damals trat sowohl der Partito Comunista (PC) als auch das kleinere Bündnis »Für eine revolutionäre Linke« aus den trotzkistischen Organisationen »Kommunistische Arbeiterpartei« (PCL) und »Linke Klasse und Revolution« (SCR) an. Am 24. und 25. September nun stehen nur in neun der insgesamt 21 Regionen des Landes dezidiert kommunistische Kräfte zur Wahl, insbesondere die Italienische Kommunistische Partei (PCI).

Der PCI ging aus dem Partito dei Comunisti Italiani (PdCI) hervor. Der wiederu...