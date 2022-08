Zwerge im Tiefschlaf

Der Abschied von zwei Aufsteigern in die zweite Bundesliga war »den Unterklassen« schwergefallen, hatten sie die dritte Liga mit ihrem leidenschaftlichen Offensivspiel und ebensolchen Fans doch so bereichert: vom 1. FC Magdeburg und voem 1. FC Kaiserslautern. Die beiden standen sich vergangenen Sonntag erstmalig auf dem zweiten Rasenparkett gegenüber. Während Lautern sich unter Aufstiegscoach Dirk Schuster in den ersten fünf Spielen im oberen Viertel der Tabelle einnisten konnte, verlief die Rückkehr für den Drittligameister aus Magdeburg gewöhnungsbedürftig. Zuletzt hatte es mit 0:4 eine empfindliche Heimklatsche gegen Hannover 96 gesetzt, was den Platz im Tabellenkeller festigte. Da sich der Spielcharakter beider Aufsteiger ähnelt, war von ihrem Aufeinandertreffen im Fritz-Walter-Stadion vor rekordverdächtiger Kulisse einiges zu erwarten.

Nur sieben Minuten brauchte der FCK, um durch ein Tor von Terrence Boyd in Führung zu gehen. Der Goalgetter stand ma...