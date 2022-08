Mischwesen

Nicht nur Tiere ahmen andere Tiere nach, zum Beispiel ungiftige Schlangen giftige – auch Menschen tun das. 1954 entstand in Japan ein neues Filmgenre, für welches das Land längst berühmt ist: der Monsterfilm, in dem Schauspieler in Ungeheuerkostümen agieren (Suit­mation statt Animation). Das erste Ungeheuer – »Godzilla«, eine Art Riesensaurier – wurde bekanntlich durch Atomversuche im Pazifik geweckt, schwamm dann auf Tokio zu, um sich monströs zu rächen. Zu Godzilla gesellten sich bald weitere Riesengeschöpfe, Echsen, Krabben, Seesterne, Seedrachen, Kraken etc.

Auch der Westen hat Monster hervorgebracht. Europa wurde von Zeus in Gestalt eines Stieres vergewaltigt (manche sagen: entführt und verführt) und gebar daraufhin einen Sohn: Minos, der, nachdem er König von Kreta war, Pasiphaë heiratete. Minos genügte ihr freilich bald nicht mehr, sie verliebte sich in einen Stier. Um mit ihm verkehren zu können, kons­truierte der erfindungsreiche Daedalus eine Ku...