Raubvogel im Kuckucksnest

Mit Spannung wird die Hauptversammlung des Immobilienkonzerns Adler Real Estate, der deutschen Tochter des angeschlagenen Immobilienkonzerns Adler Group, am Mittwoch erwartet. Eine ruhige Veranstaltung verspricht es nicht zu werden. Der Vorstand hat in den vergangenen Monaten bei Anlegern viel Vertrauen verspielt, und die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) will nun dessen Geschäftsgebaren in einer Sonderprüfung untersuchen lassen.

Man sehe sich dazu gezwungen, da es »zahlreiche Hinweise über erhebliche Unregelmäßigkeiten in der Vorstandstätigkeit« gebe, heißt es in einer Erklärung der SdK von Mitte August. Es habe sich zudem gezeigt, dass sowohl der Vorstand des Konzerns als auch der der deutschen Tochter, »kein Interesse an einer transparenten Aufklärung zu haben scheinen«.

Die Geschäftsführung des Konzerns hat offenbar so viel Vertrauen verspielt, dass es ihr seit Monaten nicht gelingt, neue Wirtschaftsprüfer zu finden. Das Handelsblatt bericht...