Moderierte Opposition

Die ersten kleineren Kundgebungen gegen die Verarmungspolitik der Bundesregierung finden statt, größere sind angekündigt. Noch bevor die stattfinden, wird in Berlin mit erkennbarer Hektik gegengesteuert. Wie sehr die Ampelregierung bereits jetzt unter Druck steht, zeigen die vorsichtigen Absetzbewegungen, die SPD und FDP am Wochenende unternahmen, um etwas Abstand zwischen sich und den für die politisch inzwischen toxische Gasumlage verantwortlichen Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen zu bringen.

Die freilich werden niemanden davon abhalten, auf die Straße zu gehen. In der SPD-Bundestagsfraktion weiß man das. Laut Agenturberichten vom Montag kursiert dort inzwischen ein Beschlussentwurf für eine Fraktionsklausur, in dem unter anderem Direktzahlungen, eine Preisbremse für den Grundbedarf an Energie, ein bundesweites 49-Euro-Ticket, ...