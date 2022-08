Der Humboldtstrom

Das wilde Patagonien

Zur Erläuterung: Der Humboldtstrom ist eine kalte, salzarme, oberflächennahe Meeresströmung, die der Antarktis entsprudelt. Dazu ist sie neben der angenehmen Frische auch sehr sauerstoff- und damit nährstoffreich. Krill (garnelenförmige Krebstiere) tummelt sich dort tonnenweise, was die marinen Säuger, vom Delfin bis zum Blauwal, prächtig gedeihen lässt. Alexander von Humboldt hat 1845 in seinem Buch »Kosmos« erste Forschungsergebnisse zu dieser Meeresströmung veröffentlicht, und somit ist auch der Name der Strömung geklärt. Die Doku bietet uns dann auch eine Menge Meeresbewohner, die dem Strom an der südamerikanischen Westküste, an Chile und Peru vorbei, nach Norden folgen. D, FRA, USA ...