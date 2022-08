Zum Inhalt dieser Ausgabe | Revolution und ewiger Friede Vorabdruck. Mit den bürgerlichen Umwälzungen in Frankreich nach 1789 wurde der Frieden zu einem allgemeinen politischen Projekt Domenico Losurdo In den kommenden Tagen erscheint im Kölner Papy Rossa-Verlag Domenico Losurdos (1941–2018) Buch »Eine Welt ohne Krieg. Die Friedensidee von den Verheißungen der Vergangenheit bis zu den Tragödien der Gegenwart«. Wir dokumentieren daraus mit freundlicher Genehmigung des Verlags auszugsweise das Kapitel »Kant, die Französische Revolution und der ›ewige Frieden‹«. (jW) Im Gegensatz zu den gängigen Darstellungen verweist das Ideal einer Welt, die endgültig und vollständig von der Geißel des Krieges und der Kriegsgefahr befreit ist, nicht auf weit zurückliegende Zeiten. Man kann sagen, dass es aus den Kämpfen datiert, die dem Ausbruch der Französischen Revolution vorausgingen und ihn begleiteten. Es waren die Jahre, in denen der traditionelle Diskurs, der den Krieg beklagte und zum Frieden aufrief – ja, dies hatte eine lange oder sehr lange Geschichte hinter sich –, mit radikal neuen Elementen angereichert wurde: Der Frieden, der erreicht werden sollte, wurde ...

Artikel-Länge: 24911 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen