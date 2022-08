Zum Inhalt dieser Ausgabe | Stahl, Öl, Gottesstrafe Erwin Riess Herr Groll und der Dozent unterhielten sich über die Großstadt Iskenderun. Die moderne Hafenstadt habe lange den Namen Alexandretta getragen und sei bis 1938 als Teil Syriens der Hafen von Aleppo gewesen, erzählte Herr Groll. Anfang der 90er Jahre sei er mit seinem Wagen von Wien nach Zypern gereist; mit der Fähre von Triest nach Patras, dann mit dem Auto bis Piräus und von dort mit der »Nissos Kypros«, über Patmos und Rhodos nach Limassol in Zypern. Eine Woche sei er unterwegs gewesen. Der Dozent trug Notizen in sein schwarzes Büchlein ein. »Das klapprige Schiff war noch vor dem Suez-Krieg bei Harland & Wolff in Belfast erbaut worden«, fuhr Groll fort. »Das ist jene Werft, die 1912 Titanic zu Wasser brachte.« Der Dozent nickte und schrieb weiter. »Nach einiger Zeit der Akklimatisierung in Larnaca setzte ich dann ein lange geplantes Vorhaben in die Realität um. Ich machte mich mit meinem alten Renault 5 auf die Reise nach Iskenderun, zum Stahlwerk Isdemir...

