»Wer sagt ihr, wie sie was zu tun hat?«

Im vergangenen Sommer hat ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts zur 24-Stunden-Pflege für Aufsehen gesorgt, worum ging es da?

Im Kern waren das die Bereitschaftszeiten. Die Klägerin Dobrina Alekseva hatte über Monate eine Seniorin rund um die Uhr betreut, wurde aber gemäß ihrem Arbeitsvertrag nur für 30 Wochenstunden bezahlt. Das Gericht stellte fest: Auch wenn der Arbeitsvertrag in einem anderen EU-Land geschlossen wurde, in diesem Fall war es Bulgarien, gelten die Schutzvorschriften des deutschen Arbeitsrechts. Und das ist vor allem der Mindestlohn, auch für jede Bereitschaftsstunde. Ein richtungweisendes Urteil, in der häuslichen Pflege wird grundsätzlich mehr gearbeitet als in den Verträgen steht.

Am 5. September wird der Fall nun noch einmal vor dem Landesarbeitsgericht Berlin verhandelt, warum?

Das Gericht soll die Zahl der Arbeitsstunden noch einmal genauer bestimmen. Es war auf 21 Stunden am Tag gekommen. Die höhere Instanz fand die Begrün...